‘Mamute’ representa Cotia na maior competição de Strongman da América Latina | Neto Rossi

O evento Arnold Classic South América aconteceu no Expo Center Norte, em SP

O atleta cotiano Mamute. Foto: @filskeggur





Morador de Cotia, Vinícius Escarlate Bueno, de 27 anos, conhecido como ‘Mamute’, representou a cidade no Arnold Classic South América, considerada a maior competição de Strongman (campeonato de força) da América Latina.





O evento, que aconteceu no Expo Center Norte, reuniu atividades de diferentes modalidades esportivas.





O diretor da Confederação Brasileira de Strongman, Marcos Ferrari, criou uma categoria para comemorar a sua décima edição no Brasil. Batizada de Full Men, a categoria consiste nos atletas competirem e serem pontuados por coeficiente de peso, isso é: a carga total levantada dividida pelo peso corporal do atleta.









As provas executadas foram o Log Lift (levantamento de tronco), o Deadlift (levantamento terra) e a Heavy Yoke (cangalha), em uma caminhada de 10 metros. Para cada prova, os atletas tinham 3 pedidas de peso e contava a maior carga dentre as três.





O atleta Mamute fechou a competição com 110 quilos de Log Lift, 250 quilos de Deadlift e 300 quilos na cangalha. Com seus 126 kg pesados no dia da competição, conseguiu um coeficiente de 5,2 e conquistou o 5º lugar.













O QUE É O STRONGMAN





Strongman é um esporte no qual os competidores buscam demonstrar sua força numa série de testes, de diferentes formas.





Ele é considerado um dos esportes mais completos, no qual se usa a força, resistência, velocidade e habilidade para levantar, arrastar, transportar e arremessar objetos de formas irregulares.