VÍDEO: Mulher é rendida por bandidos e tem veículo roubado na saída de supermercado

Ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do local

Imagem: São Roque Notícias

Uma mulher teve o carro roubado quando saía de um supermercado em São Roque, na noite de terça-feira (09). A ação foi registrada pelas câmeras de monitoramento do local.





Nas imagens, é possível ver a mulher indo em direção ao veículo, quando é abordada por quatro criminosos. Dois deles puxam as sacolas que estavam com ela e o grupo entra no carro, momento em que a vítima volta ao supermercado.





Na delegacia, enquanto era feito o BO dessa ocorrência, os policiais foram informados que o veículo com três suspeitos havia sido encontrado em Itapevi.













*Com informações da Band