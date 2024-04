Itapevi comemora 65 anos com show da dupla Jorge e Mateus

Ingressos podem ser adquiridos mediante a doação de 2 kg de alimentos

Jorge e Mateus. Foto: reprodução / Instagram

A Prefeitura de Itapevi vai realizar, neste domingo (14), um evento em comemoração ao aniversário de 65 anos da cidade com show da dupla sertaneja Jorge e Mateus.





O show está marcado para às 20h, no Parque da Cidade, localizado na Avenida Professor Dimarães Antonio Sandei, na Cidade Saúde.





INGRESSOS





A troca dos ingressos, que ocorre até essa sexta-feira (12) no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000ª – Parque Suburbano), está sendo feita mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, com vencimento a partir de julho.





A prefeitura recomenda priorizar outros tipos de alimentos, evitando produtos como o açúcar e sal. Cada pessoa pode trocar os alimentos por um ingresso, apresentando documento com CPF.





A retirada dos ingressos é permitida apenas para maiores de 16 anos, e menores devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis.





CACHÊ





A prefeitura de Itapevi destacou que o cachê dos artistas não será custeado pela administração municipal, sendo responsabilidade da empresa participante do chamamento público que irá explorar comercialmente a área do Parque da Cidade no dia do evento. “O município arcará apenas com a estrutura do palco para o espetáculo”, disse.