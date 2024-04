Criança de 11 anos sofre violência sexual dentro de escola em Cotia

Secretaria de Educação do Estado se pronunciou sobre o caso

Caso ocorreu dentro da E.E Kenkiti Simomoto. Foto: Google imagens

Por Neto Rossi





Um menino, de 11 anos, foi vítima de violência sexual dentro da Escola Estadual Kenkiti Simomoto, em Cotia. A mãe do aluno denunciou o caso na delegacia e no conselho tutelar.





Em depoimento, Valdinea Reis de Macedo relatou que recebeu uma ligação da vice-diretora da unidade dizendo que, no intervalo, dois alunos seguraram seu filho, abaixaram sua calça e cueca, e um deles colocou o dedo no ânus do menino.





Ao chegar na escola, seu filho estava na secretaria e confirmou o ocorrido. A violência aconteceu no dia 21 de março.





Ao Cotia e Cia, Valdineia contou que a escola “fez pouco caso” e agiu “com negligência”. “A escola foi negligente. Acabei de sair do Conselho Tutelar e nem eles tinham sido comunicados. Uma das crianças que praticou o ato, não está indo para a escola. Os pais não foram falar nada e a escola também não se manifestou até o momento”, disse.





Ela ainda relatou que teve que transferir seu filho de escola por conta do ocorrido.





Procurada, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo disse que uma apuração já está em andamento na Diretoria de Ensino de Carapicuíba para verificar todas as circunstâncias do fato.





“A equipe do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) já está atuando na unidade e também designou um profissional do programa Psicólogos nas Escolas para acompanhar o aluno que foi transferido a pedido de sua mãe”, informou.





De acordo com a pasta, os responsáveis pelos outros estudantes envolvidos também foram chamados para “definição das medidas disciplinares cabíveis que preservem o direito à educação”. “A Diretoria de Ensino de Carapicuíba segue à disposição dos responsáveis e autoridades”, concluiu.