Câmara de Cotia realiza audiência pública para debater o Plano Diretor da cidade

Audiência está marcada para a próxima quarta-feira (17)

Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Cotia vai realizar, no dia 17 de abril (quarta-feira), uma audiência pública para apresentação e discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do Município de Cotia. A reunião está marcada para às 10 horas.O Plano Diretor é detalhado no, de autoria do Poder Executivo., disse a Câmara.A população pode acompanhar a reunião pessoalmente na Câmara Municipal de Cotia, localizada na rua Batista Cepelos, número 91, Centro. A audiência pública também será transmitida ao vivo pela internet, no canal oficial do Legislativo no Youtube.