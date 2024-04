Homem é morto a tiros enquanto gravava pancadaria em casa noturna de Embu das Artes

Corpo da vítima foi enterrado em Taboão da Serra

Waldir Júnior foi morto a tiros em Embu das Artes. Foto: Arquivo pessoal

Um homem foi morto a tiros enquanto gravava uma pancadaria e tentava apartar a briga na saída de uma casa noturna em Embu das Artes.





Waldir Júnior e a esposa saíam do local quando conhecidos começaram a brigar, até que o tiroteio começou.





Segundo reportagem do Brasil Urgente, Waldir teria se metido na confusão e, ao começar o tiroteio, todos se esconderam dentro do carro, mas ele acabou atingido. Quando a vítima decidiu gravar, de dentro do veículo, o tiroteio, um deles viu e mirou no carro.





O corpo de Waldir foi enterrado nesta segunda-feira (8), em Taboão da Serra, também na Grande São Paulo. Até agora, ninguém foi preso.