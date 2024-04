Itapevi abre processo seletivo com 95 vagas nas áreas da Saúde e Educação

As inscrições serão realizadas de forma gratuita e presencial a partir das 9h de quinta-feira (11) até às 16h de sexta (12) na Secretaria de Educação do município

Foto: Prefeitura de Itapevi

A Prefeitura de Itapevi abriu processo seletivo para preencher 95 vagas nas áreas de Educação e Saúde. As oportunidades são para os cargos de Agente de Inclusão Escolar (55), Professor de Educação Básica II – Inglês (10) e Recepcionista de Unidade de Saúde (30).





As inscrições serão realizadas de forma gratuita e presencial a partir das 9h de quinta-feira (11) até às 16h de sexta-feira (12).





Os interessados devem comparecer à Secretaria de Educação de Itapevi, localizada na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro. O processo seletivo tem duração de um ano e os contratos têm validade de 12 meses.





Para concorrer ao cargo de Agente de Inclusão Escolar, é necessário possuir ensino médio completo, com salário de R$ 1.518,74 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.





Já para o cargo de Professor de Educação Básica II – Inglês, é exigida licenciatura plena em língua inglesa, com remuneração de R$ 3.424,15 e carga horária de 30 horas semanais.





Para a função de Recepcionista de Unidade de Saúde, é preciso ter ensino médio completo, com salário de R$ 1.771,86 para uma jornada de 40 horas semanais.





Os candidatos devem apresentar documento de identidade (RG), CPF e comprovante de formação exigida para o cargo durante o processo seletivo.





As provas objetivas, que consistirão em questões de Língua Portuguesa e Matemática, serão realizadas no dia 5 de maio.





o edital completo está disponível





Detalhes da prova





Para os cargos de Agente de Inclusão Escolar e Recepcionista de Unidade de Saúde, serão aplicadas duas avaliações, cada uma com 10 questões de Língua Portuguesa e 10 de Matemática. Já para o cargo de Professor de Educação Básica II – Inglês, será aplicada uma prova com cinco questões de Língua Portuguesa e cinco de Matemática. Todas as avaliações serão de múltipla escolha.





O gabarito será divulgado no dia 6 de maio e a lista final de classificados será publicada no dia 17 de maio. Os profissionais selecionados deverão iniciar suas atividades por volta de junho, após convocação pelo Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Prefeitura de Itapevi, para realização de exame médico admissional e entrega de documentos complementares.