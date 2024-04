PM prende 3 criminosos por roubo de veículo em Cotia

Carro foi roubado em março, no município de Barueri

Foto: Divulgação / PMSP

A Polícia Militar prendeu três criminosos por roubo de veículo na Rua Jorge Rizo, região do Parque Miguel Mirizola, em Cotia. A ação ocorreu no último domingo (7), após uma abordagem policial.





O veículo ocupado pelos suspeitos chamou a atenção dos policiais, que perceberam que as placas não condiziam com a numeração do chassi.





Após uma busca mais detalhada, constatou-se que havia um registro de roubo do veículo em 23 de março de 2024, em Barueri.





Os indivíduos foram detidos e, em seguida, foram encaminhados ao Distrito Policial de Cotia. No local, compareceram as vítimas do roubo que reconheceram os detidos como os responsáveis pelo crime.





Os três infratores foram recolhidos ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça.