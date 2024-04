Acidente entre caminhão e ônibus escolar deixa 2 pessoas presas às ferragens em Caucaia

Um caminhão HR bateu na traseira de um microônibus escolar na Estrada Água Espraiada, em Caucaia Alto, em Cotia, nesta segunda-feira (29).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam no caminhão ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas com auxílio de equipamentos adequados.





Elas foram encaminhadas para o Hospital Regional de Cotia, onde permanecem internadas.





CRIANÇAS TINHAM ACABADO DE DESCER DO MICRO





O motorista do TEG (Transporte Escolar Gratuito) disse à polícia que estava estacionado com os piscas alertas ligados, desembarcando as crianças.





De acordo com ele, após todas as crianças desembarcarem junto com a monitora, sentiu um impacto vindo da traseira do veículo.





Ao ver o que tinha ocorrido, se deparou com os passageiros da HR presos nas ferragens e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).





O caso foi registrado como “Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor” no Distrito Policial de Caucaia do Alto.