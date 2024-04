Academia de jiu-jítsu abre as portas para falar sobre autismo em Cotia | Neto Rossi

Foram dois encontros que marcaram o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril

Encontros foram realizados na academia Gracie Barra, no Jd. Ísis

A academia Gracie Barra, do Jardim Isis, em Cotia, recebeu o grupo Mães e Pais que Lutam para falar sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), na semana passada.





Foram dois encontros que marcaram o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril.









Na primeira roda de conversa, Michele Cristina e Eder Dias levaram informações referente ao tema e compartilharam suas experiências como pais de crianças autistas.





Durante o encontro, a pedagoga Sandra Model tirou dúvidas referente à parte terapêutica e escolar e do quanto é difícil o acesso à educação.





Foto: Reprodução / Redes Sociais

Já no segundo dia, a atividade foi com os alunos da academia. Foram convidados crianças e adultos autistas do movimento para participar. Com apoio dos pais, Ronaldo, Christian, Thiago, Emanuelle, Robson, Johan e Jonathan, que é aluno da academia, levaram informações sobre o TEA para os presentes.













“As crianças presentes foram muito receptivas, respeitaram o pedido de silêncio pela questão da sensibilidade auditiva dos convidados, fizeram muitas perguntas pertinentes ao assunto e estavam engajadas a aprender mais. Foi um encontro maravilhoso de muita inclusão e respeito”, avaliou Michele Cristina, coordenadora do movimento Mães e Pais que Lutam.