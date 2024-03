Thermas da Mata anuncia preço promocional no aniversário de Cotia

No feriado municipal, o parque terá ingressos promocionais a partir de R$30. O estacionamento custa R$ 50.

O empreendimento oferece atrações para todas as idades, consolidando-se como opção de lazer na região. A programação de aniversário inclui atividades recreativas na Hot Island e na Praia da Mata, seguidas de momentos de musical e dança nas mesmas localizações.





O parque conta com águas quentes que chegam a 36 graus, ofurôs relaxantes, entre outros destaques como: a Praia da Mata, com sua autêntica experiência praiana incluindo bar pé na areia, piscina de ondas a 32 graus de temperatura e espreguiçadeiras; o Brabus, um toboágua com cápsula que desce a partir de uma torre de 20 metros de altura; a Beach Kids e o Encanto das Águas, voltados para a criançada; e o Espaço Germânia Praia Lounge, dedicado à degustação de chopp artesanal.