Atacadão de Cotia inaugura padaria e preço do pãozinho chama a atenção do consumidor

Padaria foi inaugurada nesta quinta-feira (28)

Foto da padaria do Atacadão enviada ao Cotia e Cia

O Atacadão inaugurou, nesta quinta-feira (28), uma padaria em sua unidade em Cotia.





A padaria conta com sonhos, pães doces, pão integral, pães de queijos grandes e pequenos, entre outras variedades.





Agora, o que chamou mesmo a atenção do consumidor foi o preço do pão francês: R$9,99 o quilo. A média do preço, na cidade, é entre R$14 e R$19 o kg.





A loja também inaugurará, em breve, um açougue, dessa forma o consumidor poderá ter sua carne com o corte desejado.