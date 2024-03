Hoje é feriado ou ponto facultativo em Cotia? Entenda

Parte do funcionalismo público só volta a atender na quarta (03/04)









Em Cotia, a partir desta quinta-feira (28) a maior parte do serviço municipal está suspenso até a próxima quarta-feira (3), por motivo de feriado nacional, feriado municipal e também dois pontos facultativos.









Vale lembrar que o Centro Integrado Tributário (CIT) terá expediente das 9h às 15h, nos dias de ponto facultativo, 28 de março (Endoenças), e no dia 1º de abril (véspera do aniversário de Cotia). Já no dia 2 de abril (terça-feira), comemora-se o aniversário de Cotia. Por essa razão, o prefeito Rogério Franco decretou ponto facultativo na segunda (1º/04).

O que é Endoenças ?



Dentro dos ofícios do dia, adquire uma especial relevância simbólica, o lava-pés, realizado pelo sacerdote e no qual relembra o gesto realizado por Cristo antes da última ceia com seus apóstolos.



A chamada “última ceia” de Jesus, com os seus “shaberim”, foi um “kidush”, que precedeu a “Pêssach”, sendo realizado na quinta-feira. Dentro dos ofícios do dia, adquire uma especial relevância simbólica, o lava-pés, realizado pelo sacerdote e no qual relembra o gesto realizado por Cristo antes da última ceia com seus apóstolos.A chamada “última ceia” de Jesus, com os seus “shaberim”, foi um “kidush”, que precedeu a “Pêssach”, sendo realizado na quinta-feira.

A emenda acontece devido ao feriado de Sexta-Feira Santa, celebrado nesta sexta-feira dia 29.em razão das- solenidades religiosas que se realizam na Quinta-Feira Santa.A Quinta-feira Santa ou Quinta-feira de Endoenças (dores e temores) é a quinta feira, imediatamente, anterior à Sexta-feira da Paixão, da Semana Santa. Este dia marca o fim da Quaresma e o início do Tríduo Pascal na celebração, que relembra a última ceia do Senhor Jesus, o Cristo, com os doze Apóstolos.