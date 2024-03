Segurança de supermercado persegue idosa por suspeitar de furto, mas se dá mal

Vítima chegou a ser perseguida por cerca de 600 metros; caso, que ocorreu em Cotia, foi parar na polícia

Uma idosa foi até o San Supermercados, em Cotia, na manhã dessa quarta-feira (13). Mas o que seria mais uma compra rotineira, terminou em caso de polícia.





A idosa, segundo a denúncia, saiu do supermercado com suas sacolas de compras e foi perseguida por um segurança, por cerca de 600 metros.





Já próximo de sua residência, de acordo com a denúncia, o segurança puxou a sua bolsa e rasgou uma das sacolas. Ela pensou que seria um assalto e chegou a tirar o dinheiro da carteira.





No entanto, o segurança, que não teve o nome revelado, a acusou de ter furtado as mercadorias.





Nervosa, ela voltou até o mercado acompanhada do segurança. Ao chegar no estabelecimento, foi constatada que a compra havia sido paga no caixa.





Na denúncia, registrada na delegacia eletrônica, diz que o supermercado apenas “pediu desculpas” e que o gerente “não quis dar o nome”.





Cotia e Cia entrou em contato com a vítima, mas ainda abalada com essa situação, ela não quis dar entrevista.





A reportagem entrou em contato com o San Supermercados, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço continua aberto para manifestações.





O caso foi registrado como “calúnia”.