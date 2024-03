Shopping da região terá 11 sessões gratuitas de cinema durante festival

Serão mais de 3 mil ingressos gratuitos; veja como adquirir

O Raposo Shopping, localizado no km 14,5 da rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, participará da segunda edição do Festival Cinegastroarte Itinerante. Com atividades gratuitas na zona oeste, o evento reúne os universos do cinema, da arte e da gastronomia.





Nos dias 2 e 3 de abril, serão disponibilizadas 11 sessões gratuitas no cinema do Raposo Shopping, com a exibição de filmes que têm a culinária como um de seus elementos principais. Serão oferecidos 3.069 ingressos gratuitos que deverão ser retirados de forma on-line no portal Event Brite.





Além dos filmes, o público poderá conferir a exposição "Nos bastidores do Cinegastroarte”, que será composta por painéis interativos que estimulam os sentidos e mostram os detalhes de grandes produções gastronômicas feitas por renomados chefs de cozinha.





O projeto é realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, tem patrocínio da Teleperformance, empresa de tecnologia presente em cerca de 95 países, e realização da NTICS Projetos.





Confira a programação dos filmes:

2 de abril

KIDS - Um passo de tartaruga

Horário: 14h às 15h

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Um Presente à Prova de Futuro

Horário: 15h20 às 16h40

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Mulheres na Conservação

Horário: 17h às 17h50

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





No topo da Amazônia

Horário: 18h10 às 19h

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Lugar de Mulher

Horário: 19h20 às 20h20

Classificação: Livre

Quanto: gratuita

3 de abril

KIDS: Turma do Folclore

Horário: 14h às 15h

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Sobrevivência I

Horário: 15h20 às 16h10

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Sobrevivência II

Horário: 16h30 às 17h20

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Sobrevivência III

Horário: 17H40 às 18h30

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Sobrevivência IV

Horário: 18h50 às 19h40

Classificação: Livre

Quanto: gratuita





Sobrevivência V

Horário: 20h às 20h50

Classificação: Livre

Quanto: gratuita