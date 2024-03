Paraty, Holambra e outros roteiros: agência de turismo oferece viagens a partir de R$110

Localizada em Cotia, a Turdans já disponibilizou a agenda de abril e maio! E é cada lugar mais lindo que o outro... dê uma conferida!

Cotia e Cia em Holambra (SP)

A rotina do dia a dia é cansativa. Trabalho, família e demais afazeres que preenchem todo o nosso tempo.





Por conta do acúmulo de atividades, até mesmo dirigir se torna cansativo – ainda mais para quem enfrenta a rodovia Raposo Tavares diariamente.





Mas já pensou em reunir a família para uma viagem de ônibus, sem se preocupar com nada? Ou então, viajar com os amigos e, até mesmo, sozinho - por que não?





A agência de turismo Turdans, localizada em Cotia, chegou para facilitar a vida de quem adora viajar e conhecer lugares lindos! Parques aquáticos, praias e demais cidades turísticas estão no roteiro da agência - incluindo a Tríplice Fronteira!













Cotia e Cia conheceu, por exemplo, a cidade de Holambra, no interior de SP. Conhecida como “cidade das flores”, o lugar é uma verdadeira reserva da natureza, com destaque para as cores e toda beleza que irradia em um cenário que parece daquelas novelas antigas.













As viagens com a Turdans custam a partir de R$110.





Programe-se! As agendas de abril e maio já estão disponíveis!





Mais informações (11) 94745-3621