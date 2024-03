Romaria de Caucaia à Pirapora pede a inclusão do evento no turismo de SP

Deputado Carlos Giannazi se comprometeu em apresentar o pedido como um Projeto de Lei nos próximos dias na Alesp

Foto: Divulgação

Os organizadores da Romaria de Caucaia do Alto (Cotia) à Pirapora do Bom Jesus entregaram um ofício ao deputado estadual de São Paulo, Carlos Giannazi (PSOL), pedindo a inserção do evento no calendário oficial de turismo do governo do estado.





Após receber o pedido, Giannazi disse que irá apresentá-lo na Alesp como um Projeto de Lei, nos próximos dias.





A Romaria de Caucaia à Pirapora é Patrimônio Cultural Imaterial do Município de Cotia desde maio de 2014. O evento é uma tradicional peregrinação religiosa transmitida por gerações e conta com a mobilização civil, sendo realizada constantemente em função de sua história e preservação da tradição local.