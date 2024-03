Em Cotia, projeto oferece curso gratuito para quem não concluiu o Ensino Médio

Curso é realizado aos sábados na Escola Estadual República do Peru; início das aulas será no dia 9 de março; veja como se inscrever

Curso Projeto Encceja. Foto: Divulgação

Um projeto desenvolvido na Escola Estadual República do Peru, em Cotia, oferece um curso gratuito para preparar os alunos que pretendem realizar a prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).





O Encceja é uma prova do Instituto Nacional de Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para obtenção dos certificados do Ensino Fundamental e Médio.





As inscrições para o curso devem ser feitas AQUI. As aulas, que iniciam no dia 9 de março, acontecem sempre aos sábados, das 9h às 12h30.





As aulas são ministradas por tutores voluntários, sob a supervisão dos colaboradores-pesquisadores do projeto.





“Este projeto representa um esforço significativo para eliminar barreiras educacionais e facilitar o acesso ao mercado de trabalho para aqueles que buscam se qualificar e progredir profissionalmente”, diz nota do projeto.





APOIO ÀS MÃES E ATIVIDADES INFANTIS





Além de oferecer aulas preparatórias para o Encceja, os organizadores proporcionam um suporte para mães que enfrentam dificuldades em deixar seus filhos para frequentarem as aulas.





Para isso, o projeto disponibiliza pedagogos capacitados para cuidarem das crianças durante o período das aulas. “Essa iniciativa visa permitir que as mães participem das atividades do cursinho com tranquilidade, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e estimulante”, explica.





Enquanto os responsáveis assistem às aulas, as crianças têm a oportunidade de participar de uma variedade de atividades, como oficina de dança, aulas de música e aprendizado de instrumentos, práticas de artes marciais e lutas, além de reforço escolar.





“Essas atividades são planejadas com o intuito de promover o desenvolvimento integral das crianças, oferecendo oportunidades de aprendizado, expressão criativa e socialização”, comenta o projeto.





O QUE É O ENCCEJA





O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é uma avaliação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com o objetivo de conceder a certificação de conclusão do ensino fundamental e médio para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada.





Público-Alvo: O Encceja destina-se a pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada e desejam obter a certificação desses níveis de escolaridade.





Formato da Prova: A prova é composta por diferentes áreas de conhecimento, como Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação. Cada área tem um conjunto específico de disciplinas e habilidades avaliadas.





Certificação: Os candidatos que alcançam a pontuação mínima exigida em todas as áreas da prova recebem a certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio, conforme o caso.





Calendário de Aplicação: O ENCCEJA é realizado uma vez por ano, geralmente no segundo semestre, em data previamente estabelecida pelo INEP.





Para mais informações: @prepara_encceja (no Instagram).





Contato: 11 99148-2156





SERVIÇO





O QUE - Curso preparatório gratuito para alunos que vão fazer a prova do Encceja





ONDE – Escola Estadual República do Peru (R. Pintassilgo, 142 - Jardim Nova Coimbra, Cotia)





QUANDO – Aos sábados, das 9h às 12h30 – a partir do dia 9 de março