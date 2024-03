Atleta cotiana é campeã do 2º Open de Boxe na Granja Viana | Neto Rossi

Amanda Lima conquistou o 1º lugar pela categoria 52 kg na tarde deste sábado (2)

Amanda Lima, de Cotia. Foto: Divulgação

A professora de boxe de Cotia, Amanda Lima, foi campeã do 2º Open de Boxe realizado na academia São Paulo Top Team, na Granja Viana.





A luta aconteceu na tarde deste sábado (2). Amanda venceu Emyli Santos pela categoria 52 kg.





“Foi uma luta boa, ganhei por decisão dividida. A minha luta foi a primeira, abrindo o evento”, contou Amanda à Coluna, logo após a vitória.





Amanda, que é atleta do SPFC, iniciou no boxe em 2022, fazendo sua primeira luta na Forja de Campeões. Hoje, ela é professora no CT Scorpion e também atua em um projeto social no Jardim Petrópolis, em Cotia.





“Obtive um bom resultado graças aos treinos intensos na Force Evolution (que fica no bairro do Portão) pela equipe Eminente, e também no clube do São Paulo, no Morumbi”, disse.