Ratinho: “Cotia é uma das cidades que mais cresce e sem cortar árvore”

“Boteco do Ratinho”, no SBT, contou com a participação do prefeito de Cotia e da vice na noite desta sexta-feira (29); veja o vídeo

Imagem: Redes Sociais

O prefeito de Cotia, Rogério Franco, e sua vice, Ângela Maluf, participaram do ‘Boteco do Ratinho’, no SBT. O programa foi ao ar na noite desta sexta-feira (29).





Ratinho, primeiramente, apresentou Ângela e teceu elogios aos trabalhos sociais junto à Prefeitura. “Muito obrigado pelo social que você faz lá em Cotia. Gosto muito desse trabalho”, disse o apresentador.





Depois, Ratinho cita a amizade com Rogério Franco e comenta: “o prefeito de Cotia, uma das cidades que mais cresce em toda essa região de São Paulo e sem cortar árvore. Essa é a vantagem”





Veja o vídeo abaixo: