Homem chuta o rosto da ex e a arrasta pelos cabelos em Cotia; vídeo flagrou tudo!

De acordo com a polícia, a mulher usava uma aliança de compromisso que havia ganhado do novo namorado e isso teria irritado o ex-marido

Caso de agressão aconteceu no Jd Japão. Imagem: Redes Sociais

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem chuta a cabeça da ex-esposa, a puxa pelos cabelos e ainda dá socos em seu rosto.





A agressão aconteceu na casa da vítima, localizada no Jardim Japão, em Cotia.





Segundo testemunhas, a ex-companheira tem 34 anos e é dona de um salão de beleza no local. Ela conseguiu escapar e foi socorrida por outras pessoas que a levaram a um hospital, onde ficou internada por causa dos machucados.





O agressor tem 39 anos e é ex-marido dela. Ele invadiu o imóvel e fugiu após as agressões. A Polícia Civil analisa a filmagem e procura o homem. O caso foi registrado como violência doméstica no 1º Distrito Policial (DP) em Caucaia do Alto.





De acordo com a polícia, a mulher usava uma aliança de compromisso que havia ganhado do novo namorado e isso teria irritado o ex-marido.





Veja o vídeo abaixo: