Rodeio de Cotia 2024 começa neste fim de semana com shows de Ana Castela e Jorge e Mateus

Ingressos para o 1º final de semana da Festa do Peão de Cotia são vendidos entre R$ 77 e R$ 220.

Ana Castela - Foto divulgação



Além dos shows o evento vai contar com rodeio, provas e praça de alimentação. A Festa do Pão acontece ao lado do Estádio Municipal de Cotia Euclides de Almeida.





Os ingressos para o primeiro final de semana variam entre R$ 77 e R$ 220 e podem ser comprados no site www.tycket.com.br.





Veja o calendário completo de atrações do Rodeio de Cotia 2024.

Dia 01/04 - MC GP + Turma do Pagode + Pixote

Dia 05/04 - Luan Santana

Dia 06/04 - Alok



Dia 07/04 - Nadson 'O Ferinha' + Rafinha 'O Big Love'

O tradicional Rodeio de Cotia começa neste sábado (30), com show sertanejo de Ana Castela, domingo (31) é dia da dupla Jorge e Mateus se apresentar na cidade.