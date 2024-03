PM à paisana impede assalto e atira em bandidos na Raposo Tavares

Tiros acertaram as nádegas de um bandido e o braço do outro; caso ocorreu na manhã desse domingo (3)

PM atirou de dentro do veículo. Foto: Reprodução

Um policial militar que estava se dirigindo ao trabalho presenciou uma tentativa de assalto no km 22 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, e atirou contra dois criminosos. O caso ocorreu na manhã desse domingo (3). Um bandido segue internado e o outro foi preso. Os tiros foram disparados de dentro do veículo do PM (foto acima).





Os bandidos estavam em uma motocicleta e abordaram a vítima em uma moto. O policial que estava à paisana se aproximou com seu veículo e, ao se identificar, um dos criminosos apontou a arma para ele. Para se defender, ele atirou, acertando um bandido nas nádegas e o outro no braço direito.





O bandido que estava na garupa desmaiou e o segundo conseguiu fugir, deixando cair um revólver calibre 32. Ele foi localizado posteriormente no PS Bandeirantes (Butantã), onde deu entrada com dois ferimentos, um nas nádegas e outro no fêmur.





Um bandido segue internado e o outro passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (4).





O caso foi regisrado como “Lesão corporal decorrente de intervenção policial” e “Tentativa de roubo” na Delegacia de Cotia.