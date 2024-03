Foragido da Justiça cai de telhado e fratura o pé ao tentar fugir da polícia em Cotia

Ex-mulher do criminoso foi quem acionou a polícia após desentendimento com ele

Foto: Divulgação / PMSP

Um criminoso procurado pela Justiça por homicídio foi capturado na tarde desse sábado (2) no Jardim Cláudio, em Cotia.





Os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de briga entre um casal. A mulher contou que o ex-marido estava “muito alterado” e teria fugido ao saber que ela havia acionado a Polícia Militar, pois estava foragido da Justiça.





Com as características do indivíduo, as equipes iniciaram as buscas pela região e o localizaram tempos depois, quando ele voltou para a residência da ex-mulher e se trancou no imóvel.





Segundo a PM, o homem subiu no telhado e tentou fugir pulando de uma altura aproximadamente 4 metros, mas foi detido em seguida. Ele foi preso em flagrante e permaneceu internado no Pronto Socorro devido à uma fratura que sofreu na queda.





A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Cotia.