PM baleado: criminoso envolvido em tentativa de latrocínio é preso em Cotia

Homem foi capturado pela Polícia Civil de Cotia após minuciosa investigação

Imagens: Polícia Civil

Polícia Civil de Cotia prendeu, na sexta-feira (15), um dos criminosos envolvidos na tentativa de latrocínio contra um policial militar. O caso ocorreu na manhã do dia 22 de fevereiro deste ano na estrada da Roselândia (veja abaixo detalhes do crime). prendeu, na sexta-feira (15), um dosO caso ocorreu na manhã do dia 22 de fevereiro deste ano na estrada da Roselândia





A prisão foi realizada após minuciosa investigação por parte da Polícia Civil, que juntou diversas provas, como reconhecimento fotográfico, laudo pericial e imagens de câmeras de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública de Cotia.





De acordo com o inquérito policial, o homem capturado foi quem conduzia a motocicleta no dia do crime. Seu comparsa, que segundo a polícia, foi quem atirou contra a vítima, continua foragido.





VEJA ABAIXO O VÍDEO DA PRISÃO













O CRIME





A tentativa de assalto, que terminou com um policial militar baleado, aconteceu por volta das 6h do dia 22 de fevereiro, na Estrada da Roselândia.





Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, ao chegarem no local, se depararam com a vítima caída na beira da estrada com um ferimento na região do abdômen. Os policiais a socorreram até o Hospital de Itapevi.





Durante o trajeto, a vítima informou aos policiais que estava com sua moto transitando pela via quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram a persegui-lo e o alcançaram.





Os bandidos anunciaram o assalto. Quando o PM estava descendo da moto, os criminosos perceberam que ele era policial e atiraram. Um tiro pegou do lado esquerdo de sua barriga. O policial revidou e a dupla fugiu a pé em direção a uma área de mata.





A Polícia Civil agora busca o segundo criminoso envolvido na tentativa de latrocínio.