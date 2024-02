Policial militar é baleado durante tentativa de assalto em Cotia

Criminosos fugiram a pé após atirarem na vítima

Crime aconteceu na Estrada da Roselândia. Foto: Google Street Views

Um policial militar foi baleado durante uma tentativa de assalto na Estrada da Roselândia, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 6h desta quinta-feira (22).





Segundo os PMs que atenderam a ocorrência, ao chegarem no local se depararam com a vítima caída na beira da estrada com um ferimento na região do abdômen. Os policiais a socorreram até o Hospital de Itapevi.





Durante o trajeto, a vítima informou aos policiais que estava com sua moto transitando pela via quando dois indivíduos em uma motocicleta passaram a persegui-lo e o alcançaram.





Os bandidos anunciaram o assalto. Quando o PM estava descendo da moto, os criminosos perceberam que ele era policial e atiraram. Um tiro pegou do lado esquerdo de sua barriga. O policial revidou e a dupla fugiu a pé em direção a uma área de mata. Até a publicação desta matéria, eles não tinham sido localizados.





O policial segue internado e o local do crime está preservado para a perícia. O crime é investigado pela Delegacia de Cotia.