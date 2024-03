Jovem de Cotia que estava desaparecido é encontrado morto em Santos (SP)

Corpo estava em estado de decomposição, segundo a polícia

Imagem: Reprodução

O jovem Michel Florêncio da Silva, de 25 anos, morador de Cotia, foi encontrado morto na praia do José Menino, em Santos, no litoral de São Paulo, após o carro alugado por ele ter sido rastreado e encontrado vazio.





O corpo, que estava em estado de decomposição, foi encontrado na manhã desse sábado (16). Ele estava desaparecido havia quatro dias.





De acordo com o portal UOL, o carro foi encontrado estacionado na orla por meio do sistema de localização via GPS. No veículo, havia a chave de casa e a carteira da vítima.





O corpo de Michel foi encontrado por volta das 5h da manhã de sábado na faixa de área, próximo ao mar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito.





Em um primeiro momento, ele não foi identificado. Depois, os familiares foram chamados para fazer o reconhecimento. A Polícia Civil de Santos investiga o que teria provocado a morte.





Familiares disseram ao portal que notaram o desaparecimento de Michel após ele parar de responder mensagens de WhatsApp. Segundo eles, há uma câmera de monitoramento em frente ao local em que o corpo foi encontrado, que pode ajudar a entender o que aconteceu.