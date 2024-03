Rogério Franco confirma Ângela Maluf como pré-candidata à Prefeitura de Cotia

Ato de lançamento da pré-candidatura será no próximo sábado (23)

A vice-prefeita Ângela Maluf foi escolhida como pré-candidata à Prefeitura de Cotia. O ato de lançamento da pré-candidatura será no próximo sábado (23), às 18h.

O evento, que será no Aeródromo Nascimento, no Jardim Santa Paula, também será da filiação de Ângela no PSD, atual partido do prefeito Rogério Franco.

Com o nome confirmado neste sábado, Ângela se junta a outros dois pré-candidatos já anunciados, Cida Aires do PSOL e o principal nome da oposição da cidade Welington Formiga do PDT.

No mês de julho de 2023, Ângela assumiu o comando da Prefeitura de Cotia após Rogério Franco pedir afastamento para tirar 30 dias de férias.

Quem é Ângela Maluf

Ângela Maluf é pedagoga, pós-graduada e professora concursada em Cotia, além de ser arte-educadora. Ela trabalhou com crianças na APAE de Cotia e no CEIC (Centro de Educação Infantil de Cotia).

Ângela também foi Diretora de Cultura, Secretária Adjunta de Saúde e duas vezes Secretária da Mulher.

Em 2017, ela ocupou uma cadeira como suplente na Câmara Municipal de Cotia por três meses, até que o titular da vaga reassumiu seu cargo. Logo após deixar a Câmara, Ângela assumiu o posto de Secretária Adjunta na Secretaria da Saúde.

Em 2020, Ângela deixou a secretária adjunta de Saúde para concorrer a uma cadeira no legislativo, mas foi convidada a compor a chapa majoritária com Rogério Franco, que era candidato à reeleição.