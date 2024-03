Homem em surto psicótico é salvo em ação decisiva da PM

Policiais agiram com rapidez e conseguiram salvar a vida do homem

Foto: Divulgação / PMSP

Um homem que estava em surto psicótico foi salvo em uma ação decisiva da Polícia Militar nessa terça-feira (5) na região do Butantã, em São Paulo.





Os policiais foram acionados para uma ocorrência de agressão e se depararam com o cenário de um homem que havia se trancado dentro de seu apartamento, autoagredindo-se e destruindo tudo ao seu redor.





A equipe policial, visualizando a situação da sacada do vizinho, solicitou o apoio dos bombeiros e SAMU.





Com a responsabilidade de salvar a vida do rapaz, os policiais agiram com rapidez e arrombaram a porta do apartamento. No interior, encontraram a vítima em estado muito agressivo e com intenso sangramento pelo corpo e braços.





A equipe do SAMU tentou conter o indivíduo, porém sem êxito. Neste momento, os policiais utilizaram um armamento de incapacitação neuromuscular, conhecido como Taser. A vítima foi contida, garantindo assim sua segurança e a dos profissionais envolvidos.





Após ser contido, a vítima foi encaminhada à UPA Vergueiro, onde permanece sob cuidados médicos.





A ocorrência foi encaminhada ao Distrito Policial para providências de polícia judiciária.