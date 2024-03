Cotia registra 1ª morte por dengue em 2024

Mais dois óbitos são investigados

Arte: Cotia e Cia

A cidade de Cotia registrou a primeira morte por dengue em 2024. A informação consta no painel de monitoramento do estado de São Paulo.





Segundo a Vigilância Epidemiológica de Cotia, a vítima é um jovem de 21 anos e "com comorbidades em investigação".





De acordo com o painel, há ainda mais dois óbitos que estão sob investigação.





Desde o dia 1º de janeiro deste ano até esta terça-feira (19), o município confirmou 903 casos de dengue.









Há 27 pacientes com sinal de alarme e três em estado grave.





QUADRO GRAVE E COM SINAIS DE ALARME





O quadro grave é qualquer caso de dengue que apresente uma ou mais das seguintes manifestações clínicas: choque ou dificuldade respiratória devido a extravasamento grave de plasma dos vasos sanguíneos; sangramento intenso; e comprometimento grave de órgãos (lesão hepática, miocardite e outros).





Já o quadro com sinais de alarme é qualquer caso de dengue que apresente um ou mais dos seguintes sinais durante ou preferencialmente após a queda da febre: dor abdominal intensa e sustentada ou sensibilidade no abdômen; vômito persistente; acúmulo de líquidos; sangramento de mucosas; letargia ou inquietação; hipotensão postural (pressão arterial baixa ao levantar-se da posição sentada ou deitada); aumento do fígado; e aumento progressivo do hematócrito (porcentagem de hemácias no sangue), com queda na contagem de plaquetas.





91 MORTES EM SP





Em todo o estado de São Paulo já são 91 óbitos causados pela dengue neste ano, segundo os dados divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta terça-feira (19). Outras 222 mortes são investigadas no território paulista.





Ao todo, 259.372 casos da doença foram confirmados no estado. Desses, 292 são considerados graves.





VACINA





Em 25 de janeiro, o Ministério da Saúde divulgou a lista dos cerca de 500 municípios brasileiros que deveriam receber doses do imunizante em um primeiro momento para vacinação do público-alvo, da faixa entre 10 e 14 anos.





Dentre os contemplados, apenas 11 ficam no estado de São Paulo: Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba-Mirim, Salesópolis.





Os municípios paulistas deram início à vacinação contra dengue de forma gradual, a partir de 19 de fevereiro.





Um mês depois, apenas 33,9% do público-alvo de 10 a 14 anos foi imunizado nas cidades com doses disponíveis. Ao todo, 26,9 mil vacinas foram aplicadas, segundo a Secretaria do Estado da Saúde.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA COM A INFORMAÇÃO SOBRE A VÍTIMA)