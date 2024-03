VÍDEO: Motorista de ônibus de Cotia corre atrás de passageiro com barra de ferro

Segundo a EMTU, motorista foi afastado; veja o motivo da confusão

Imagens: Reprodução

Um motorista de ônibus, da linha 396 (Terminal Cotia / Metrô Butantã), se envolveu em uma confusão com um passageiro que reclamava sobre o ar-condicionado que estava quebrado. O caso ocorreu na tarde dessa segunda-feira (18) em um ponto da rua Ariap (SP).





Uma passageira gravou o momento da briga pelo seu celular. Pelas imagens, é possível ver o passageiro e o motorista iniciando uma discussão do lado de fora do ônibus. O motorista então pega uma barra de ferro e vai para cima do passageiro, para agredi-lo.





Não é possível ver a continuidade da briga e nem o seu desfecho.





Em nota, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) confirmou que a confusão foi causada por conta de um ar-condicionado quebrado.





Informou também que notificou a empresa operadora para que o motorista seja afastado até a conclusão das investigações.





O caso, segundo a empresa, pode acarretar ainda na demissão do motorista.





Veja abaixo as imagens