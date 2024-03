Homem procurado por matar a companheira durante relação sexual é preso em Osasco

Acusado de feminicídio foi capturado nessa quarta-feira (20) em uma comunidade

Imagem: Rede Globo

Um homem foi preso nessa quarta-feira (20) em Osasco acusado de matar a companheira a facadas durante relação sexual em Magé, na Baixada Fluminense (RJ).





De acordo com as investigações, no mês passado, ele teria consumido cocaína e depois teve relação sexual com a vítima. Segundo a polícia, durante a relação, ele esfaqueou a mulher, desconfiado que ela havia o traído.





A vítima foi socorrida, levada para um hospital e morreu dois dias após o crime.





Ainda segundo a polícia, o homem teria fugido para uma comunidade em Osasco, onde foi preso.





*Com informações do G1