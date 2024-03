Defesa Civil de SP alerta para chuvas fortes e contínuas em Cotia e região

A Defesa Civil do Estado de São Paulo publicou um alerta para um período de chuvas intensas que atingirá todo o território paulista, a partir desta quinta-feira (21) e permanecerá até sábado (23), com acumulados expressivos principalmente na faixa leste do estado.

Segundo dados divulgados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), há condições de chuvas de intensidade que variam de fortes e contínuas a moderadas, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem chegar até 88km, em algumas regiões, além de ressaca marítima para todo litoral, com ondas de 2.5 a 3 metros, até domingo (24).

Cotia:

Em Cotia e região metropolitana de São Paulo são esperados acumulados de até 100mm no período e não estão descartados risco para transtornos como: deslizamentos, inundações, alagamentos, enxurradas e raios. Portanto, destaca-se a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis.

Segundo o Clima Tempo, em Cotia a sexta-feira (22) deve ser de chuva durante o dia e a noite. A mínima deve ser de 17ºC e a máxima não passará dos 18 Cº. No sábado (23) o clima fica nublado com chuva de manhã. As temperaturas não devem passar dos 20ºC. Já no domingo (24) as temperaturas não ultrapassam os 22ºC com possibilidade de garoa durante o dia e chuva a noite.

Dicas para evitar transtornos:





Caso um fio energizado caia sobre o veículo, os ocupantes devem permanecer dentro do automóvel e ligar para o serviço de emergência. Se o carro começar a pegar fogo ele deve ser abandonado. Mas existe um modo correto de sair. Não toque nas partes metálicas e pise com os dois pés no chão. Depois, se afaste dando pulos, sempre pisando os dois pés no chão ao mesmo tempo. Afaste-se por pelo menos 10 metros do local da queda do fio.



As pessoas que moram em áreas de encosta precisam observar os sinais de movimentação do solo. Durante o processo de deslizamento é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro. Diante de qualquer um destes sinais o local deve ser abandonado imediatamente.



Durante as tempestades é importante evitar áreas arborizadas, devido ao risco de quedas de árvores. Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas. Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel. Caso haja queda de raios, deve-se abrigar em uma edificação.



Diante de qualquer desses sinais, acione a Defesa Civil pelo número 199. Para mais orientações, cadastre-se pelo SMS 40199 para receber nossos alertas e siga as redes sociais da Defesa Civil e nosso canal do WhatsApp pelo Defesa Civil do Estado de São Paulo, para ficar por dentro das nossas orientações.