Maior roda-gigante da América Latina homenageia Ayrton Senna em SP

A homenagem é pelo seu legado e por seus 64 anos, que completaria nesta quinta-feira (21); saiba mais





Foto: Divulgação / Roda Rico





Um dos maiores pilotos do automobilismo e tricampeão da Fórmula 1,A homenagem é pelo seu legado e por seusque completaria nesta quinta-feira (21).A partir das 18h30, a, exibirá imagens reconhecidas no mundo todo como símbolos da trajetória do piloto.A homenagem será realizada novamente em outras datas a serem divulgadas no mês de abril, até o dia 1º de maio.Com 91 metros de altura, a Roda Rico é a mais alta da categoria na América Latina. A roda-gigante tem 42 cabines que comportam até oito pessoas por vez, equipadas com ar-condicionado, bluetooth, LED personalizável, monitoramento por câmeras e interfones. O passeio dura aproximadamente 25 a 30 minutos e é pet friendly.A Roda Rico também conta com sistema de iluminação cênica, que pode ser personalizada e se tornar parte do horizonte da cidade.