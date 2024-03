Homem é baleado à luz do dia na região da Granja Viana

Crime foi registrado como tentativa de homicídio

Imagem: Redes Sociais

Um motorista, de 38 anos, foi baleado na região da Granja Viana, em Cotia. O crime aconteceu por volta das 14h30 de sábado (9), na rua Pablo Picasso. Ninguém foi preso.





Ao ser acionada, a Guarda Civil Municipal (GCM) compareceu ao local e se deparou com a vítima dentro de seu veículo com ferimentos de tiros. O homem foi socorrido até o Pronto Atendimento do Parque São George e depois transferido para o Hospital Regional de Cotia.





Cotia e Cia não conseguiu apurar o estado de saúde da vítima.





TENTATIVA DE HOMICÍDIO





Uma testemunha disse que viu o momento em que dois indivíduos em uma moto abordaram o motorista, que estava com o vidro do carro fechado. Segundo ela, o que estava na garupa efetuou disparos em direção ao veículo, atingido o motorista.





Depois, o atirador ainda efetuou mais um disparo em direção ao para-brisa dianteiro. Em seguida, eles fugiram do local.





Após o crime, o local e o veículo foram preservados para perícia.





O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 2º Distrito Policial (DP) de Cotia, na Granja Viana.