Confusão em bar termina com mulher morta e mais duas pessoas baleadas em Cotia

Atirador foi encontrado pela PM e segue internado no Hospital de Cotia; Érica Campos Leite, 51, foi atingida por um disparo e não resistiu

Arma utilizada no crime - Foto: Policia Civil de Cotia









O caso ocorreu na madrugada deste sábado (9).





Até a publicação desta reportagem, o atirador, que não teve seu nome revelado, encontrava-se internado no Hospital Regional de Cotia sob escolta policial. As duas vítimas também seguem internadas na mesma unidade.





COMO ACONTECEU





Segundo relatos de testemunhas, o atirador chegou no bar e teria perguntado a um funcionário se ele “tinha perdido o medo de armas” e sacou um revólver de sua cintura.





Ao visualizar a situação, um cliente do bar chamou o homem armado para fora e começou a discutir com ele.





Após alguns momentos e com a discussão acalorada, o homem sacou novamente a arma e deu coronhadas na cabeça do rapaz, que acabou desmaiando com as pancadas. Em seguida, o homem ainda deu três tiros nele.





Um amigo da vítima foi para cima do autor e também acabou sendo atingido por dois disparos.





Ainda de acordo com testemunhas, o homem foi em direção ao seu veículo, recarregou sua arma e efetuou mais um disparo em direção ao bar. O tiro acabou acertado uma mulher, que estava acompanhada de seu namorado.





Érica Campos Leite, de 51 anos, chegou a ser socorrida até a UPA do Atalaia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.





Érica Campos morreu ao dar entrada na UPA do Atalaia. Foto: Redes Sociais



ATIRADOR ENCONTRADO





O autor fugiu do local após o crime, mas foi localizado momentos depois na mesma região.





Ao realizar a abordagem, os PMs disseram que o homem estava com uma das mãos feridas, possivelmente por um disparo feito por ele próprio.





O homem foi encaminhado até o Hospital de Cotia, onde permanece internado sob escolta da PM.





As duas vítimas baleadas por ele também se encontram internadas na mesma unidade.





Já o corpo de Érica foi encaminhado ao IML de Cotia.





ARMAMENTO APREENDIDO





Na casa do autor, a polícia localizou 228 cartuchos de arma, sendo 211 munições de fuzil 7.62mm; 3 munições de calibre 12; 4 munições de .38; 9 munições de .22; 1 munição de .9mm.





Também foram apreendidos uma espingarda de pressão, um rádio transmissor, uma quantia de R$ 13,9 mil, um colete a prova de balas, um soco inglês, um facão e diversas peças de armas.





A polícia também encontrou um revólver calibre 3.57, uma espingarda, um revólver calibre 38, uma pistola calibre 6.35, uma garrucha calibre 22, um revólver calibre 32 e uma pistola calibre 6.35.





Todo o armamento foi apreendido e periciado.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.

Uma mulher morreu baleada e mais duas pessoas foram atingidas por tiros após confusão em um bar no Jardim Maria Tereza, em Cotia.