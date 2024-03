Prefeitura de Cotia abre inscrições para o programa ‘Emagrecer Certo’

A Secretaria de Saúde de Cotia está com inscrições abertas para novas turmas do Programa ‘Emagrecer Certo’. A iniciativa visa promover qualidade de vida, controle de doenças crônicas e reduzir o excesso de peso nos participantes por meio de uma programação de atividades e palestras ministradas por uma equipe multidisciplinar. As inscrições são feitas nas Unidades Básicas de Saúde e o programa vai funcionar nas UBSs Caucaia, Atalaia, Turiguara e Rio Cotia. A previsão de início das atividades é dia 3 de abril. Na última edição do programa, no 2º semestre de 2023, juntos, os participantes eliminaram 328 quilos.





O ‘Emagrecer Certo’ ajuda as pessoas a conquistarem saúde e bem-estar. Serão 12 encontros ao longo da edição. Podem participar pessoas obesas ou com sobrepeso, elas serão orientadas por especialistas de diversas áreas da saúde que abordarão temas como alimentação saudável, reeducação alimentar, controle de peso, doenças relacionadas ao excesso de peso, promoção da saúde, orientações para atividade física, teremos muito bate-papo para esclarecer dúvidas e, ao final, passarem por avaliação de resultados.





“A obesidade como problema de saúde pública, requer ações prioritárias na atenção primária, com estratégias que ajudem a população a repensar seus hábitos alimentares”, destacou Magno Sauter, Secretário de Saúde. Ele lembrou que a sociedade recebe uma quantidade enorme de informações que induzem o consumo de alimentos ultraprocessados, devido à correria do dia a dia e que causam impactos negativos na saúde.









Serviço

Programa ‘Emagrecer Certo’

Inscrições: Na Unidade Básica de Saúde mais próxima

Público: Pessoas obesas ou com sobrepeso

Previsão de início: 3 de abril de 2024

Polos: UBS Atalaia, Caucaia, Turiguara e Rio Cotia

Documentos: Apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço de Cotia