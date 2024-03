Yoga, pilates e mais: Granja Viana recebe evento gratuito para mulheres

Atividade, que acontece neste sábado (9), arrecadará fundos para o Instituto Ame, organização que acolhe mães atípicas da região

Edição do evento que ocorreu em 2023. Foto: Divulgação

A Vila da Mata, estabelecimento localizado na Granja Viana, em Cotia, sediará um evento beneficente em prol do Instituto Ame, organização que acolhe mães de crianças com necessidades especiais.





Chamada de ‘Mulher em Movimento’, a atividade, que é aberta ao público, acontece neste sábado (9), a partir das 9h.





O QUE VAI ROLAR





Constelação familia

Pilates

Yoga

Dança

Roda de conversa





O evento será em parceria com a marca ‘Pra Girar’, que trabalha com produtos artesanais, como bonecas de pano, nécessaires e capas de almofada. O dinheiro das mercadorias vendidas durante o encontro contribuirá com o Instituto Ame.





SOBRE O AME





O Instituto Ame foi criado em 2018 por 4 mães que sentiram a necessidade de compartilharem suas histórias de vida entre si, para que uma pudesse apoiar a outra.





A ONG dá suporte emocional e promovem diversos serviços, como atendimento psicológico, orientação jurídica, incentivo ao empreendedorismo feminino, terapias holísticas e eventos para inclusão social.





As mães beneficiadas pelo instituto são da região de Cotia, Osasco, Barueri e São Paulo e, atualmente, compõem uma base de 150 famílias cadastradas, totalizando em média 550 pessoas.





SERVIÇO





O QUE – Mulher em Movimento





ONDE – Vila da Mata (Av. São Camilo, 288 - Granja Viana, Cotia)





QUANDO - Sábado, dia 09/03, a partir das 9h





ENTRADA GRATUITA