Fábrica de produtos de limpeza inaugura loja em Cotia

A Valesca está no mercado de produtos de limpeza há 33 anos; saiba mais

Valesca Produtos de Limpeza, em Cotia. Foto: Divulgação

PUBLI: A fábrica de produtos de limpeza ‘Valesca’ inaugurou no final de 2023 uma loja em Cotia. A unidade está localizada na Estrada do Morro Grande, 825, no Parque Santa Rita de Cássia.





Cotia e Cia foi até a loja para conferir de perto os produtos que eles trabalham (veja o vídeo abaixo). Lá, você encontra tudo para a limpeza da sua casa, de seu escritório ou empresa e até mesmo para revenda.





A Valesca ainda trabalha com linha completa de produtos para casa e escritório, além da linha automotiva, que conta com shampoo com cera, limpa pneu, odorizador, silicone em gel e cera com silicone e carnaúba. E muito mais...





Espaço interno da loja

Então, se você gosta do seu ambiente, seja de trabalho ou moradia, limpo e perfumado, a Valesca é uma ótima dica para comprar seus produtos.





Siga a Valesca no Instagram ➡️ @lojasvalesca e fique por dentro das novidades.





Telefone: (11) 4616-1365





• WhatsApp: (11) 4616-1365





• Instagram: @lojasvalesca





Veja abaixo o vídeo: