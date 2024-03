Mostra de Cinema Negro estreia neste sábado em Cotia com o premiado filme ‘Sem Asas’

Além da exibição do curta, a roteirista e diretora Renata Martins estará presente para um bate-papo após o filme; evento é gratuito

Imagem: Divulgação

A Mostra de Cinema Negro de Cotia estreia neste sábado (16), às 16h, com exibição do filme ‘Sem Asas’.





O evento, que é gratuito, acontece na Sede da Congada de São Benedito (rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim).





Ainda terá distribuição de pipoca e refrigerante para o público presente.





Aclamado pela crítica, ‘Sem Asas’ venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro como Melhor Curta-Metragem de Ficção, em 2019, e já foi exibido em grandes festivais de cinema do país.





A trama acompanha Zu, um garoto negro de 12 anos, que vai à mercearia comprar farinha de trigo para a sua mãe e, na volta para casa, descobre que é capaz de voar.





BATE PAPO APÓS SESSÃO





Após a exibição do filme, o público presente vai participar de uma roda de conversa com a diretora e roteirista Renata Martins.





Além do curta Sem Asas, a renomada cineasta roteirizou a série Pedro e Bianca, vencedora do Emmy Internacional, e integrou a equipe de roteiro de outras premiadas produções, como a novela Malhação - Viva a Diferença, da TV Globo, que venceu o Emmy Kids de Melhor Série.





Renata também foi premiada pelo seu curta-metragem Aquém das Nuvens, exibido em mais de dez países.





A diretora e roteirista Renata Martins. Foto: Divulgação

SOBRE A MOSTRA DE CINEMA





Com uma longa programação ao longo do ano, a Mostra de Cinema Negro de Cotia realizará uma sessão todo mês, com convidados especiais.





O evento é uma realização do projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, com a produção da Congada de Cotia, Instituto Gira-Sol, Ayê Produções e conta com o apoio da Prefeitura de Cotia e da Secretaria Municipal de Cultura e Lazer.





SERVIÇO





O QUE – Mostra de Cinema Negro de Cotia com exibição do filem ‘Sem Asas’





QUANDO - Sábado (16/03/2024), às 16h





ONDE – Sede da Congada de São Benedito (rua Padre José Ferreira de Seixas, 146, Vila São Joaquim)





Entrada gratuita