Sortudo leva prêmio especial de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista

Morador de SP concorreu com onze bilhetes eletrônicos após fazer as suas compras em novembro de 2023 e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais.

Foto: Reprodução

O prêmio do 184° sorteio do programa Nota Fiscal Paulista será entregue para um morador de Pinheiros, bairro da zona oeste da capital paulistana.





No sorteio de março, o sortudo concorreu com onze bilhetes eletrônicos após fazer as suas compras em novembro de 2023 e solicitar a inclusão do CPF nas notas fiscais.





Os outros quatro maiores prêmios, no valor de R$ 500 mil, também serão entregues para outros moradores da capital, dos bairros Jardim Martins Silva, Cidade São Francisco, Jardim Santa Bárbara e Parque Imperial.





A Nota Fiscal Paulista também premia, mensalmente, cinco entidades beneficentes de todo o estado que participam do programa com o prêmio de R$ 100 mil, cada.





Em março, as sorteadas foram Lar Amor Luz e Esperança da Criança, de São Paulo; Associação de Assistência à Criança Deficiente, de Mogi das Cruzes; Ser Especial – Associação Assistencial de Integração ao Trabalho, de São Paulo; O Semeador – Instituto de Desenvolvimento Humanitário e Assistência Social, de Santana de Parnaíba; Vila Vicentina, de Arealva.





As instituições filantrópicas também concorreram a outros 50 prêmios de R$ 10 mil. Outras pessoas físicas e condomínios foram sorteados com 10 prêmios de R$ 100 mil, 15 de R$ 50 mil, 20 de R$ 10 mil, 50 de R$ 5 mil e 500 prêmios de R$ 1 mil.





No total foram sorteados 655 prêmios que somam R$ 6,7 milhões. Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.