Em MS, polícia apreende carga milionária de cigarros em caminhão roubado em Cotia

Ao todo, foram apreendidos 32 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai

Foto: Divulgação / DOF

Uma carga milionária de cigarros foi apreendida dentro de um caminhão nessa segunda-feira (25) na cidade de Iguatemi, em Mato Grosso do Sul (MS).





A apreensão da mercadoria foi feita pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) em uma ação conjunta com o Exército Brasileiro.





Durante a abordagem, os policiais constataram que as placas eram falsas e que o caminhão havia sido roubado em Cotia, em novembro do ano passado.





De acordo com o site local Mídia Max, no total, foram apreendidos 32 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.





O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,2 milhões, foi encaminhado à Receita Federal.