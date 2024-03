Roda Rico, maior roda-gigante da América Latina, anuncia promoção para a Páscoa  

Para comemorar o feriado da Páscoa de uma maneira especial, sempre é válido um passeio em família ou entre amigos para aproveitar o fim de semana prolongado. A Roda Rico, a maior roda-gigante da América Latina, localizada no parque Cândido Portinari, ao lado do parque Villa-Lobos, em São Paulo, anunciou uma promoção para a páscoa deste ano.

Para o feriado da Páscoa e durante todo final de semana (29 a 31 de março), o valor do ingresso será promocional, a partir de R$ 39,50, para quem comprar o Combo Cabine Galera, para 8 pessoas em uma mesma cabine, totalizando R$ 318.





Já para os ingressos individuais, a promoção é de R$ 49,20 para o ingresso inteira. O horário de funcionamento do local será das 10h às 19h. É necessário adquirir os ingressos antecipados on-line na plataforma Sympla ou na bilheteria do local.





O local conta com opções de alimentação em food truck, com sorvetes, cafés, chocolates, açaí, pizza, hambúrguer, hot-dog, batata-frita e carrinhos de pipocas. Já para quem gosta de adquirir objetos de recordação, há uma loja Waiss localizada próxima à bilheteria com itens como camisetas, chaveiros, miniaturas, ímãs e canecas.





SERVIÇO

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 19h. Sábado, domingo e feriados, 10h às 19h

Endereço: Av. Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa - São Paulo, SP

Formas de pagamento: à vista e cartões de crédito em até 12x

Estacionamento: A partir de R$ 12 até R$ 39 de acordo com o período