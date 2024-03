Bom Prato de Cotia servirá almoço especial de Sexta-Feira Santa e Páscoa; veja as opções

Bacalhoada, peixe ao molho de limão e pudim de chocolate estão entre as opções

Unidade do Bom Prato em Cotia. Foto: Prefeitura de Cotia

O restaurante popular Bom Prato de Cotia, localizado no centro da cidade, servirá almoço especial de Sexta-Feira Santa (29) e Páscoa (31).





Além disso, no sábado (30), a unidade vai abrir suas portas para servir a tradicional feijoada, além de dobradinha com batata, carne moída e pernil para os frequentadores.





Essa será a primeira vez que todas as unidades fixas da rede de restaurantes do programa popular do Governo do Estado funcionarão durante as festividades da Páscoa.





De acordo com o governo, para abertura dos restaurantes nesses três dias e incremento do cardápio, foram investidos R$ 2 milhões, dobrando o subsídio por refeição, R$ 7,10 (dias normais) para R$14,20.





“A Sexta-feira Santa é um feriado e uma tradição importante em nossa cultura. Neste ano, a população em vulnerabilidade social e os frequentadores em geral do Bom Prato terão onde almoçar, com um cardápio saudável, nutritivo e elaborado de forma a respeitar as características da celebração que prioriza peixes”, disse Gilberto Nascimento, secretário estadual de Desenvolvimento Social.





VEJA ABAIXO AS OPÇÕES NO BOM PRATO DE COTIA





Sexta-Feira Santa (29) - Bacalhoada e frango assado ao molho barbecue, farofa de banana, salada camburi e rousone. Sobremesa: Ameixa e pudim de chocolate.





Sábado (30) - Feijoada e escarola ao alho. Sobremesa: Mexerica.





Domingo de Páscoa (31) - Peixe ao molho de limão e coq au vin, batata bolinha com açafrão e alecrim, salada festiva e mediterrânea. Sobremesa: Bombom e maçã verde.