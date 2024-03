Receita Federal faz operação contra mercadorias falsificadas em comércio de Cotia

Ao todo, estão sendo fiscalizados 11 estabelecimentos comerciais na Grande São Paulo

Foto: Divulgação / Receita Federal

A Receita Federal deflagrou, nesta terça-feira (19), a Operação Cavalo de Troia. A operação de repressão acontece no estado de São Paulo e visa coibir o comércio de produtos que foram introduzidos em território nacional por meio de contrabando ou descaminho.





Um dos alvos da operação é uma loja de outlet na região central de Cotia, onde as mercadorias foram apreendidas. Questionada, a Receita Federal não forneceu mais detalhes das apreensões.





Ao todo, estão sendo fiscalizados 11 estabelecimentos comerciais na Grande São Paulo. O objetivo é verificar se houve a entrada no Brasil de mercadorias proibidas, como itens falsificados, ou sem o pagamento dos impostos devidos. As mercadorias nessa situação serão apreendidas. A expectativa da Receita Federal é de que as apreensões cheguem a R$ 2 milhões.





“O contrabando e o descaminho são práticas que lesam os comerciantes, importadores e produtores brasileiros que atuam na legalidade. Essas práticas também desestimulam o investimento por empreendedores legítimos no Brasil e contribuem para a perda de empregos”, informou a Receita Federal, em nota.





Com a sonegação de tributos, milhões de reais deixam de ser recolhidos aos cofres públicos e, posteriormente, revertidos em prol da sociedade por meio de políticas públicas de saúde e educação, dentre outras. Além disso, mercadorias falsificadas importadas irregularmente também violam direitos de marca e têm potencial para colocar a saúde da população em risco





Ao combater o comércio de produtos introduzidos irregularmente no Brasil, a Receita Federal diz que contribui para a “concorrência leal e para a proteção da sociedade, além de impedir o enriquecimento e a estruturação de organizações criminosas”.