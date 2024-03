Concurso para diversos cargos tem data e locais das provas anunciados em Cotia

Exames serão aplicados em três unidades de ensino da cidade; confira

Foto: Reprodução

A RBO, empresa que está responsável pelos concursos públicos em Cotia, divulgou a data e os locais das provas do concurso 04/2024, direcionado para diversos cargos.





De acordo com a publicação, as provas serão aplicadas no dia 14 de abril, às 7h30, para os cargos de: Auxiliar Administrativo, Assistente de Licitações e Contratos, Enfermeiro do Trabalho, Fiscal de Transporte Público e Motorista de Veículos Leves e Pesados.





No mesmo dia, às 13h30, farão as provas os candidatos para os cargos de: Agente de Serviços Gerais, Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, Assistente de Arquivo, Inspetor, Fiscal Ambiental, Roçador e Telefonista.





Faculdade Losófona (antiga Mário Schenberg), Escola Estadual Batista Cepelos e Escola Estadual Sidrônia Nunes Pires – VEJA AQUI ONDE CADA CANDIDATO FARÁ A PROVA. Os exames serão aplicados na





As listas com os locais das demais vagas serão divulgadas, segundo a RBO, nos dias 15 e 22 de abril.