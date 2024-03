Apae Cotia divulga nota sobre problema com transporte

Nota foi enviada ao Cotia e Cia nesta semana

Foto: Prefeitura de Cotia

A Apae de Cotia divulgou uma nota sobre um problema com a van que transportava os assistidos até a unidade. A nota foi divulgada nas redes sociais da instituição no dia 9 de fevereiro e enviada ao Cotia e Cia nesta semana, apenas.





O problema ocorreu no dia 30 de janeiro





Veja abaixo a nota na íntegra





Cotia, 09 de fevereiro de 2024





Nota de Pronunciamento





A APAE de Cotia vem por meio deste, esclarecer alguns informações e inverdades que veem sendo veiculadas nas últimas semanas acerca do transporte dos atendidos pelo Serviço de Inclusão para Pessoas com Deficiência (SINPcD), serviço este, que é oferecido em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Cotia (SDS). Atualmente o serviço atende 100 jovens e adultos, sendo que no ano de 2023 era oferecido o transporte custeado pela SDS para 90 dos atendidos. No entanto, após a renovação do Termo de Colaboração entre a APAE e a SDS para o ano de 2024, o número de vagas do transporte sofreu uma redução para 62 vagas, devido a um equívoco no lançamento do edital, que não previa a quantidade de vagas necessárias. Portanto, ao contrário do que tem sido divulgado levianamente, as vagas do transporte não reduziram porque a APAE devolveu um veículo cedido pela Prefeitura de Cotia, visto que o ofício que tem sido utilizado para basear essa informação, se trata de um documento de janeiro de 2023, onde a APAE realizou a devolução de um veículo cedido pela Prefeitura, a pedido da mesma, que tinha por finalidade o transporte dos profissionais em visitas domiciliares e afins, e não para o transporte de atendidos.





A problemática do transporte foi resolvida em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que aprovou por meio do Conselho Municipal de Assistência Social, o aditamento no termo de colaboração com a APAE, reestabelecendo as 90 vagas de transporte para os atendidos do SINPcD. Aproveitamos para reiterar que a APAE de Cotia presta atendimentos nas áreas de saúde, educação e assistência social, e não pode atuar no transporte de pessoas, para isto, é realizada a terceirização deste serviço para empresas devidamente aptas e especializadas na área.





Nós, como APAE reforçamos o nosso compromisso com o município de Cotia e região no atendimento a pessoas com deficiência e não iremos aceitar que este compromisso e credibilidade sejam questionados. Portanto, estão sendo tomadas medidas legais para inibir informações mentirosas.