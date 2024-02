Homem morre após ser atropelado por veículo em alta velocidade em Cotia

Éverton Berbardo da Silva, de 27 anos, foi atropelado e morto na noite desta sexta-feira (9), ele estava andando pela calçada quando um veículo em alta velocidade o atingiu na avenida Professor José Barreto, via marginal da Raposo Tavares em Cotia.

Após bater em Éverton o veículo Honda Fit ainda atingiu uma farmácia que ficou parcialmente destruída. Segundo informações de testemunhas, dentro do carro haviam mais três pessoas além do motorista. Todos fugiram a pé do local sem prestar socorro.

A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital de Cotia, onde foi constatada a morte.

Dentro do veículo foi encontrado uma garrafa de wisky. Foi requisitado perícias e o carro foi apreendido.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia como homicídio culposo e fuga do local do acidente.