Vereador que denunciou Ney Santos tem mandato cassado em Embu das Artes

14 vereadores votaram nesta quarta-feira (28) pela perda de mandato por decoro parlamentar; Abidan é o único vereador de oposição na Câmara

Vereador de Embu das Artes Abidan Henrique. Foto: Reprodução

O vereador Abidan Henrique (PSB), único parlamentar de oposição entre os 17 membros da Câmara Municipal de Embu das Artes, foi cassado no fim da manhã desta quarta-feira (28) por quebra de decoro parlamentar.





Em outubro de 2023, em um discurso feito para um plenário vazio, o vereador apresentou uma ação popular contra o prefeito Ney Santos (Republicanos) por supostamente “retirar” quase R$ 3 milhões das pastas da Saúde e da Segurança Pública do município para custear shows de artistas, como Wesley Safadão, Leonardo e Jorge e Mateus.





Com Embu sofrendo por conta de chuvas, o vereador abriu uma transmissão ao vivo nas redes sociais dizendo que seus colegas “fugiram como os ratos” quando levou o tema à pauta e que a Câmara Municipal “virou uma várzea, uma patifaria”.





Foram essas as declarações que sustentaram o pedido de cassação do seu mandato, assinado por Gilson Oliveira (Republicanos).





Na sessão desta quarta, que durou quatro horas, 14 vereadores votaram pela perda de mandato e fizeram discursos destacando que a fala foi desrespeitosa a todos os vereadores. O vereador Gideon Santos (Republicanos) votou contra a perda de mandato.





Abidan, por sua vez, disse que irá apresentar um recurso contra a cassação, que ele classificou como “perseguição política”.





“Se falar a verdade ao criticar a prefeitura, pedir por melhorias para a cidade e lutar pelo povo for crime, eu pago o preço que for. Tenho disposição e coragem para isso”, disse o parlamentar, pouco antes da divulgação do resultado.