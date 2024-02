Ruas no centro de Caucaia do Alto “viram rios” após 8 minutos de chuva

Moradores e comerciantes da região ainda estão com instabilidade na energia elétrica

Rua 2 de Abril. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia

8 minutos de chuva. Esse foi o tempo suficiente para alagar e “transformar em um rio” a rua 2 de Abril, no centro do distrito de Caucaia do Alto, em Cotia.





Parte da Av. Inocêncio Pires de Camargo também foi afetada pela chuva e ficou alagada nesta quarta-feira (28).





Moradores e comerciantes da região ainda estão com instabilidade na energia elétrica.





Apenas este ano, essa já é pelo menos a 5ª vez que ocorre alagamentos nas vias.